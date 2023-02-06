İstanbul’da düzenlenen asker uğurlamalarında yaşananlar görenlere ‘Pes’ dedirtti... Asker uğurlamayı hüzne boğmayalım

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Kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerilimin devam etmesi üzerine kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı atışı yaptı. Yaralı kişiler hastanede tedaviye alındı. Polisler kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



UĞURLAMAYI ZEHİR ETTİLER



Sultangazi’de önceki gece askere gidecek kişi için uğurlama düzenlendi. Katılanlar arasındaki çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, kurusıkı olduğu ileri sürülen tabancayla havaya bir el ateş etti. Kavga eden grubu çevredekiler ayırarak sokaktan uzaklaştırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Bir asker uğurlama konvoyu ise Osmangazi Alt Geçidi’nde araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapattı. Yakılan meşalelerden dolayı adeta göz gözü görmezken, o anları cep telefonu ile kaydeden bir araç sürücüsünün, “Hastamız var. Hastaneye yetişemiyoruz” dediği duyuldu.



Gaziosmanpaşa Küçükköy meydanında da asker uğurlama konvoyundakiler meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Sürücüler, kornalara basarak yolu kapatan gruba tepki gösterdi.