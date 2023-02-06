Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da düzenlenen asker uğurlamalarında yaşananlar görenlere ‘Pes’ dedirtti... Asker uğurlamayı hüzne boğmayalım

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Asker Uğurlama#Bahçelievler
İstanbul’da düzenlenen asker uğurlamalarında yaşananlar görenlere ‘Pes’ dedirtti... Asker uğurlamayı hüzne boğmayalım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

İstanbul Bahçelievler’de önceki gece 22.00 sıralarında düzenlenen asker uğurlamasında iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Haberin Devamı

Kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerilimin devam etmesi üzerine kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı atışı yaptı. Yaralı kişiler hastanede tedaviye alındı. Polisler kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

UĞURLAMAYI ZEHİR ETTİLER

Sultangazi’de önceki gece askere gidecek kişi için uğurlama düzenlendi. Katılanlar arasındaki çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, kurusıkı olduğu ileri sürülen tabancayla havaya bir el ateş etti. Kavga eden grubu çevredekiler ayırarak sokaktan uzaklaştırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir asker uğurlama konvoyu ise Osmangazi Alt Geçidi’nde araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapattı. Yakılan meşalelerden dolayı adeta göz gözü görmezken, o anları cep telefonu ile kaydeden bir araç sürücüsünün, “Hastamız var. Hastaneye yetişemiyoruz” dediği duyuldu.

Gaziosmanpaşa Küçükköy meydanında da asker uğurlama konvoyundakiler meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Sürücüler, kornalara basarak yolu kapatan gruba tepki gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Asker Uğurlama#Bahçelievler

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota