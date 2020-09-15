İstanbul’da dört ayrı mesai saati

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta kabine toplantısı sonrasında, salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurmuştu. Ardından da Ankara’da mesai saatleri kademelendirilmişti. Başkentteki kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bu yöndeki çalışmaları şöyle anlattı:

HEM ÖZEL HEM KAMU

“Nisan, mayıs, haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan yolcu sayısı, 900 bine düştü. Geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz.

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin çalışmalar sürüyor. Toplu ulaşımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Valilik İBB ile perşembe günü toplantı yaptı. Birlikte çalışma gerçekleştirilecek. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek.

KAPASİTE YETMİYOR

Mevcut normale geldiğimiz zaman ve bugünkü haliyle yoğun saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmiyor. Talebi düşürmek için mesainin kademelendirilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber hayat buluyor. Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00’da başlayan gruplar olursa sabah ve akşam yolculuk eden 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır.”

VALİ: YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesaiyle ilgili açıklamasında, “Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil, hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu paylaşacağız” dedi.

900 BİNE DÜŞMÜŞTÜ, YENİDEN 4 MİLYON YOLCUYU AŞTI

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın verdiği bilgiye göre İstanbul’da normalde 9 milyon olan yolcu sayısı, nisan, mayıs, haziran ayında alınan önlemlerle 900 bine düştü. Ancak geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yapılan anketlere göre yolcuların yüzde 60’ı özel sektör çalışanları. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarıydı.”

METROBÜSLER SABAH-AKŞAM 50’ŞER BİN KİŞİ TAŞIYOR

Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. Yolculuklarda iki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri yayarak araçlardaki kalabalığı azaltmak.