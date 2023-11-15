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İstanbul’da doluluk oranı yüzde 17.08’e yükseldi: Son yağmurlar barajlara yaradı

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#İstanbul#Baraj#Doluluk Oranları
İstanbul’da doluluk oranı yüzde 17.08’e yükseldi: Son yağmurlar barajlara yaradı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 07:00

İSTANBUL’da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları sonunda yükselişe geçti.

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İstanbul’da cumartesi, pazar ve pazartesi günleri aralıklarla etkili olan yağışların ardından ortalama doluluk oranı, dün sabah itibarıyla yüzde 17.08’e çıktı. Pazartesi sabahı bu aran yüzde 16.47 idi. Ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi. Baraj doluluk oranı bir gün önce 15.6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17.66’a çıktı. İstanbul’un en dolu barajı yüzde 35.37 ile Ömerli Barajı oldu. İstanbul’da 5 baraj yüzde 10 doluluk oranın altında kalırken, Sazlıdere Barajı yüzde 2.92 lik, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.96’lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu. 

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#İstanbul#Baraj#Doluluk Oranları

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