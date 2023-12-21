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İstanbul'da dev operasyon: ByLock kullanan 13 kişi yakalandı

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#İstanbul#FETÖ#Bylock
İstanbulda dev operasyon: ByLock kullanan 13 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 10:15

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında kamudan ihraç doçent, TSK’dan ihraç astsubay ile 1 KOSGEB kurum çalışanının da bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandığı ve iletişimde oldukları kişilerin FETÖ'den yargılandığı bilgilerine ulaşıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olup hakkında yakalama kararı bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı firarilerin, örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerinde kaldıkları belirlendi. Gaybubet evlerini bir süre izleyen ekipler bu sabah, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 2 kamudan ihraç doçent, 1 kamudan ihraç astsubay, 1 kamudan ihraç çalışanın da bulunduğu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları, haklarında örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanların olduğu, örgütün güncel yapılanması içerisinde de aktif rol aldıkları tespit edildi. 13 şüpheli emniyete götürüldü.

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#İstanbul#FETÖ#Bylock

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