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Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK- İsa ALMAÇAYIR-DHA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

İstanbul'da dehşet! Kafası kesilmiş kadın cesedi bulundu

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İstanbul'da dehşet! Kafası kesilmiş kadın cesedi bulundu

Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlendi.

Baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti.

Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı. Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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