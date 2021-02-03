İstanbul’da dehşet

İSTANBUL Avcılar’da oturan Ümit Acer, dün saat 14.30 sıralarında, eniştesi Kenan Erol’a ait tekstil atölyesine gitti. Ümit Acer (28), buradaki depoda bulunan eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol’la tartışmaya başladı. Acer tabancasıyla eniştesi ve eşine art arda ateş etti. Ardından olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, Canan Acer ve Kenan Erol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ümit Acer saat 19.00’da Başakşehir Şahintepe Mahallesi Türker Caddesi üzerinde bir kamyonetin içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Öldüğü belirlenen Acer’in silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.