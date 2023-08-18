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İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 şüpheli yakalandı

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#İstanbul#DEAŞ#El Nusra
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 09:48

İstanbul’da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olan ve selefilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınarak yakalandı.

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İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda bu tür örgütlerle birlikte hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişiler belirlendi.

Ekipler çalışmalarının devamında şüphelinin yakalanması için tespit ettikleri adresleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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#İstanbul#DEAŞ#El Nusra

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