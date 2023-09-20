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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 9 kişi yakalandı

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#DEAŞ#El Kaide#İstanbul
İstanbulda DEAŞ ve El Kaide operasyonu 9 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 09:42

İstanbul’da DEAŞ, EL Kaide terör örgütleri ve bu örgütlerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle aynı adreslerde kalan 12 kaçak göçmen de yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında örgüt adına faaliyet yürüten, örgütlerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 12 yabancı uyruklu kişi de yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, operasyonlarda gözaltına alınan ve örgütlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheli ise emniyete götürüldü.

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#DEAŞ#El Kaide#İstanbul

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