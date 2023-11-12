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İstanbul'u kana bulayacaklardı... DEAŞ operasyonunda yakalandılar

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon
İstanbulu kana bulayacaklardı... DEAŞ operasyonunda yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 12:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Irak sorumlusu, EYP uzmanı yabancı uyruklu A.J.A. yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Irak sorumlusu, örgütün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarda kullandığı patlayıcıların tasarımını yapan A.J.A. yakalanarak gözaltına alındı. A.J.A.'nın Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü mensuplarına patlayıcı eğitimi verdiği öğrenildi.

İstanbulu kana bulayacaklardı... DEAŞ operasyonunda yakalandılar

A.J.A.'nın Sultanbeyli'de ikamet ettiği iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyallerle örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan terör örgütü mensubu, tamamlanan işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 

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İstanbulu kana bulayacaklardı... DEAŞ operasyonunda yakalandılar

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon

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