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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 22 adrese baskın

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 22 adrese baskın
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 22 adrese yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 11 İlçede belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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