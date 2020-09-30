MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
GeriGündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ALPER KORKMAZ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da, 8 ilçede 16 farklı adrese terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar kameralara yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik İstanbul'da 8 ilçede operasyon düzenledi. Gece yarısı 16 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen baskında terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar kameralara yansıdı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle