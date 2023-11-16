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İstanbul'da D-100'de kaza! İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

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#İstanbul#D-100#Ambulans
İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 16:07

Avcılar D-100 yan yolda iddiaya göre hızla gelen ambulans, araçların arasından geçmeye çalışırken önce durakta bekleyen İETT otobüsüne ardından sol taraftan gelen otomobile çarparak durabildi. Kazada, İETT otobüsü içerisinde bazı yolcular hafif yaralanırken ambulans içerisinde sıkışan sağlık personeli evredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Kaza nedeniyle D-100 yan yol Beylikdüzü istikameti trafiğe kapandı. Yaşananlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi D-100 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 NL 8190 plakalı İETT otobüsü yolcu almak için durakta beklemeye başladı.

İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

Bu sırada arkadan gelen 16 SFV 73 plakalı ambulansın şoförü Emre Öz, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İETT otobüsüne ardından sol taraftan gelen 34 CZJ 802 plakalı otomobile çarparak durabildi.

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İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

Kaza sonrası sağlık personeli Fatih Karabalık, ambulans içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Karabalık, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anında İETT otobüsü içerisinde bulunan bazı yolcular, korku dolu anlar yaşarken, yolcuların bazıları ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaparken, kaza nedeniyle D-100 yan yol Beylikdüzü istikameti trafiğe kapandı.

İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ambulansın araçlara çarpmasının güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

Kaza anında İETT içinde bulunan yolcu Mesut Uygur, "Kaza anında camın önündeydim. Temperli camdan kopan parçalar sırtıma geldi. Böylelikle diğer yolculara gelmemiş oldu. Böyle bir kazayı yaşamak çok kötüydü. Şu an şoktayım" dedi.

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İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Tolga Naz, "Otobüsçü şeritte duruyordu, arkadaş bizi görmeden, hiç durmadan frensiz aramıza daldı" diye konuştu.

İstanbulda D-100de kaza İETT otobüsüne ve otomobile çarpan ambulans hurdaya döndü

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#İstanbul#D-100#Ambulans

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