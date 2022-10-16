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İstanbul'da çekiçli vahşet! Nursel Bircan’ı çocuğunun gözü önünde öldürdü

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#İstanbul#Maltepe#Çekiç
İstanbulda çekiçli vahşet Nursel Bircan’ı çocuğunun gözü önünde öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 14:26

İstanbul Maltepe’de Kamil Hakan Karabulut, annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan’ı çocuğunun gözleri önünde çekiçle vurarak öldürdü. Polis, Karabulut’u olay yerinde gözaltına aldı.

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Olay saat 11.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi’nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre bir çocuk annesi Nursel Bircan (39), Kamil Hakan Karabulut'un (56) 84 yaşındaki demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan’nın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu.

Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri Nursel Bircan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamil Hakan Karabulut gözaltına alınırken, evde yapılan incelemelerin ardından Nursel Bircan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şüpheli Karabulut, Maltepe Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

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İstanbulda çekiçli vahşet Nursel Bircan’ı çocuğunun gözü önünde öldürdü

"VURDUĞU DARBELERİN SESİ GELİYORDU"

Site sakini Öznur Türkan, "Sabah 11.30 gibi sese uyandık. 'Kes artık yeter' gibi bir konuşma duydum. Sonra bir anda sesi kesildi kadının. Ama adamın ona vurduğu darbelerin sesi geliyordu. 10-15 dakika sonra polis geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler. Hiç tanımıyordum kendilerini. Görmedim daha önce. Yaşlı bir teyzenin bakıcısıymış. Yanında da 8 yaşındaki bir çocuğu varmış. Biz bina sakinleri olarak bağırışmayı duyunca cama çıktık. Sonra bir anda sesi kesildi. Kesin öldürdü zaten dedik" dedi.

İstanbulda çekiçli vahşet Nursel Bircan’ı çocuğunun gözü önünde öldürdü

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#İstanbul#Maltepe#Çekiç

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