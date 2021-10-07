İstanbul'da çakarlı araç denetimi!

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye de toplam 2 bin 992 lira ceza kesti.