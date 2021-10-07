İstanbul'da çakarlı araç denetimi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Galatasarayda zoraki yeni sözleşme Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...Galatasaray'da 'zoraki' yeni sözleşme! Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...#Galatasaray
Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakGıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Son hali şaşırttı TOGGda dikkat çeken detaySon hali şaşırttı! TOGG'da dikkat çeken detay#TOGG
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
İnanılmaz yoğunluk Ucu bucağı görünmüyorİnanılmaz yoğunluk! Ucu bucağı görünmüyor#Kaçak Göçmen
Koronanın uğramadığı tek ülke DSÖ harekete geçti 'Korona'nın uğramadığı' tek ülke! DSÖ harekete geçti#Kuzey Kore
Meteoroloji tarih verdi... Pastırma sıcakları geliyorMeteoroloji tarih verdi... 'Pastırma sıcakları' geliyor#Meteoroloji
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
Kentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandıKentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı! Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandı#Adana
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da çakarlı araç denetimi!

#Çakarlı Araç#İstanbul#Denetim
İstanbulda çakarlı araç denetimi

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetimlerde cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye toplam 2 bin 992 lira ceza kesildi.

Haberin Devamı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye de toplam 2 bin 992 lira ceza kesti.

İstanbulda çakarlı araç denetimi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çakarlı Araç#İstanbul#Denetim