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İstanbul'da bisiklet cinayeti! 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü

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#İstanbul#Bahçelievler#Bisiklet
İstanbulda bisiklet cinayeti 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 11:47

Kan donduran olay İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti.

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Olay, 26 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, 'Bisikletlerimizi değişelim mi?' diye sordu.

İstanbulda bisiklet cinayeti 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü

H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbulda bisiklet cinayeti 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Örnek'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine akın etti. Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbulda bisiklet cinayeti 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü

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#İstanbul#Bahçelievler#Bisiklet

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