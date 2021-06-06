Son dakika: İstanbul'da bir ilçenin kâbusu oldu! 'Hırsızlık yapmadan önce bir keyif yapıyor'

Merkez Mahallesi'ndeki tekstil firmalarında birkaç aydır süren hırsızlık olayları esnafı canından bezdirdi. Birkaç kişi tarafından yapıldığı düşünülen hırsızlıkların önüne geçemeyen esnaf durumu polise bildirdi. İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Emre Y. Olduğunu tespit ettikleri bir hırsızı fiziki takibe aldı. Takip edildiğinden habersiz olan Emre Y. 29 Mayıs Cumartesi günü gece 03.00 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir iş yerine girmek üzereyken polis ekiplerini fark etti. Dur ihtarına uymayan Emre Y. koşarak bir binanın çatısından iş yerine girdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, 2 saat süren uğraş sonucu Emre Y'yi çatıdan indirdi. Gözaltına alınan Emre Y.'nin farklı tarihlerde 6 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

"15 İŞ YERİNDE HIRSIZLIK OLDU"

"Geçen hafta oldu, bizim 80 bin liralık malımız gitti" diyen iş yeri sahibi Davut Bulut sözlerine şöyle devam etti: "Adamlar gelip çalıp çalıp gidiyorlar. Kendi malları gibi dolduruyor alıp götürüyor. Yukarıdaki sokaklarda da öyle. 15 iş yerinde hırsızlık oldu. Zaten iki bayram arasında yapıyorlar bu hırsızlığı, gittiler ama gene gelip çalarlar. Buradan çalmazlarsa başka bir yerden çalarlar. Yazık günah. Sabah 06.00'da kalkıp geliyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Hal böyleyken bir tanesi gelip çalıp gidiyor."

"PARAM VE ALTINLARIM ÇALINDI"

Gül Bulut ise, "Geçen hafta bu sokakta bir hırsızlık oldu. Yaklaşık 15 dükkan soyuldu. Benim de param ve altınlarım çalındı. Ama benimki daha önce gündüz oldu. Esnaf olarak muzdaribiz. Dün de alt sokaklara girilmiş. 3 bin lira param ve altınlarım çalındı" dedi.

"HIRSIZLIK YAPMADAN ÖNCE KEYİF YAPIYOR"

Necati Akçeken da" Bu hırsız rahat artık. Burayı kendi mahallesi bellemiş. Herhalde 13-14 tane dükkan oldu. Kafasına göre hem keyif yapıyor hem hırsızlık yapıyor. Bizim buradan aşağı yukarı 20-25 bin lira paramızı aldı. Kimi yerden 50 bin lira almış, kimi yerden mal almış. Oturuyor kahve içiyor, parfüm sıkıyor. Hırsızlık yapmadan önce bir keyif yapıyor. Herkes şikayetçi herkesin polis tutanakları var" diye konuştu.

"HIRSIZLAR İKİ HAFTADIR BURAYA DADANDI"

İmdat Demirel "İki haftadır dadandı hırsızlar buraya, her sabah geldiğimizde ya para ya bir bilgisayar komşularda birinde çalınıyor. Burasıda bizim komşumuzun yeri, burası 3.kat olmasına rağmen demirlerden tırmanıyor. Pencerede demir yoktu, yeni yapıldı demir. Burada giriyor. Çikolatasını da çalıyor. Alarm çaldıktan sonra 3 bin liralık bilgisayarı çalıyor kaçıyor. Çoğu komşumuzun bayağı zararı var. 50 bin lira 60 bin lira zararı olan var. Kendi keyfine göre kahvesini dahi içiyor içeride" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen Emre Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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