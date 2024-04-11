×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da bayram yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu, vapur iskelelerine akın ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı#İstanbul#İstanbul Trafik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 13:35

Bayramda hava da güzel olunca İstanbullular Adalar’a gitmek için iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram tatilini İstanbul'da kalarak geçiren vatandaşların sahillere ve turistik lokasyonlara akın etmesiyle trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu.

Haberin Devamı

9 günlük Ramazan bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

İstanbulda bayram yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 60ı buldu, vapur iskelelerine akın ettiler

“İSTANBUL BOŞ DEDİLER AMA YOĞUNLUK VAR YİNE"

Arkadaşıyla birlikte Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Elif Öztürk “Büyükada'ya gideceğiz arkadaşımla orayı gezeceğiz. Daha sonra diğer adalara da geçmeyi düşünüyoruz. Bayağı kalabalık. İstanbul boş dediler ama yoğunluk var yine, arkada bayağı sıra var. Yarım saattir bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbulda bayram yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 60ı buldu, vapur iskelelerine akın ettiler

Haberin Devamı

Çok sıra olduğunu söyleyen Mücahit Koç, "Havalarda sıcaktı, bizde Adalar'da geçirelim diye düşündük. İzinli günümüz, tatil yapalım dedik. Arkadaydık,1 saat falan oldu. Az kaldı inşallah geçeceğiz iskeleye" dedi. Çocuklarıyla Adalar'a gitmek için sırada beklediğini söyleyen bir kişi “İstanbul'u ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördük. Normalde bayramlarda çok sakin iken bu bayramda yoğunluk var. Biz de Adalar'a eğlenmeye gidiyoruz" diye konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bayramın ikinci gününün sabahında yüzde 9'larda seyreden trafik yoğunluğu, tatili İstanbul'da geçiren vatandaşların turistik lokasyonlara akın etmesiyle 13.30 itibariyle yüzde 60'ı buldu.

İstanbulda bayram yoğunluğu: Trafik yoğunluğu yüzde 60ı buldu, vapur iskelelerine akın ettiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı#İstanbul#İstanbul Trafik

BAKMADAN GEÇME!