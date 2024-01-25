İstanbul’da Başak Demirtaş bilmecesi

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DEM Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün ve yarınki toplantısında İstanbul ve Ankara stratejisi başta olmak üzere yerel seçime yönelik kararları ve adayları değerlendirecek. Edirne Cezaevi’nde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, “Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz” diyerek İstanbul için adaylığa kapı aralamıştı. Demirtaş’ın dün akşam itibarıyla partiye resmi başvurusu olmadığı, ancak buna karşın isminin MYK’da görüşüleceği belirtildi. DEM Parti, diğer yandan “kent uzlaşması” kararı çerçevesinde CHP ile ortak komisyonlar aracılığıyla güçbirliği yapacağı seçim bölgelerine yönelik işbirliği arayışını sürdürüyor.

ÖNDER SICAK BAKMIYOR

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İstanbul için adı geçenlerden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi nedeniyle de adaylığa sıcak yaklaşmadığı biliniyor. DEM Parti MYK’da İstanbul ve Ankara kararının çıkmayabileceği, konunun sonraki günlerde Parti Meclisi’nde görüşülebileceği öğrenildi.Bazı DEM Partililer, Başak Demirtaş’ın adaylığının “seçmenin moral düzeyini yükseltmede” olumlu olabileceğini savunuyor.

CEZAEVİNDEN ANNE İZNİ

-Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan annesi Sadiye Demirtaş’ı görmesi için havayoluyla Diyarbakır’a getirildi. Başak Demirtaş, eşi getirilmeden yarım saat önce hastaneye geldi. Çok sayıda özel harekât polisi ve jandarma ekipleri, zırhlı araçlarla hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Demirtaş, 3.5 saat hastanede kaldıktan sonra Edirne’ye geri götürüldü. (DHA)