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İstanbul'da 'bariyer' faciası: 2 ölü

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#İstanbul#Sancaktepe#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 09:20

Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Tarık Şekerci ve yolcu Seyhan İşbilir hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Kartal-Samandıra TEM bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı 34 DFC 688 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İstanbulda bariyer faciası: 2 ölü

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hasan Tarık Şekerci (25) ve yanında bulunan Seyhan İşbilir (33) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbulda bariyer faciası: 2 ölü

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Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığını belirledi.

İstanbulda bariyer faciası: 2 ölü

Kazada hayatını kaybedenler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbulda bariyer faciası: 2 ölü

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#İstanbul#Sancaktepe#Kaza

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