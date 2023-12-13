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İstanbul'da barajlarda son durum

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Baraj#Alibey
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 10:04

İstanbul’da Kasım ve Aralık ayında etili olan yağışların ardından barajlardaki su oranı yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'ndaki su oranı yüzde 51,31'e yükselirken, İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde 40.2'ye yükseldi.

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İstanbul genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre 14 gün önce yüzde 31.03 olan barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40.2 seviyesine çıktı.

İstanbulda barajlarda son durum

ALİBEY BARAJI'NDA DA SU ORANI YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı da yağıştan olumlu etkilendi. Bu barajdaki doluluk oranı ise iki hafta içinde yüzde 38.59’dan yüzde 51,31 seviyesine ulaştı.

İstanbulda barajlarda son durum

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Barajdaki son durum dron ile görüntülendi. Görüntülerde suyun Mağlova Kemeri'ne doğru yaklaştığı yaz döneminde kurak olan bölgelerin ise yeşerdiği görüldü. Öte yandan yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği kaydedildi.

İstanbulda barajlarda son durum

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#İstanbul#Baraj#Alibey

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