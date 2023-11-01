İstanbul'da barajlarda alarm! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Su kesintileri yapılabilir

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Ekim'de yüzde 21,12 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 18,8'e kadar geriledi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in barajlardaki son durum ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

Kuraklık Ağustos ayında olsa normal derdik. Kasım ayına geldik ve hızla gidiyor. 12 yıllık dönemin en düşük seviyesi. Sonbaharın kurak geçeceğini söylemiştik. Şu an yaşadığımız pastırma yazı değil. Ümidimizi kışa erteledik. Yarın bir günlük yağmur var İstanbul’da. Avrupa yakasındaki barajlarda su bitti. Terkos gölünde yüzde sekizlik bir orana düştü. Terkos gölünün dip suyunu kullanamayız. O çok kirli bir su, sakıncalı. Oradaki canlılar için gerekli. Su Anadolu yakasından geliyor. Avrupa yakasının 2 milyonluk kullanımı var. Avrupa yakası açıkta.

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SU KESİNTİLERİ OLUR MU?

Demek istemiyorum, olması lazım su kesintisinin. Suyumuz biterse olmayan suyun kesintisi yapılamaz. Zamanımızı uzatmamız lazım, kışın gelecek yağışlara doğru. Riski düşürmemiz lazım. Geçen sene Şubat, Mart ayındaki yağışlar iyi olmuştu ona rağmen durumumuz bu şekilde. Belki kesinti yapmak daha hayırlı olur. Belirli semtlerde belirli saatlerde olabilir. Yağmur suyunu hasat etmemiz, yeraltı barajları yapmamız lazım. Bunları yapsak belki de yüzde 18, yüzde 28 olacaktı.



Maalesef El-Nino’lu yıl devam ediyor. Mart ayına kadar devam edecek. Sert bir kış geçmeyecek, kuraklığı hızlandıracak. Kar yağışı suyun önemli bir kaynağıdır. Anadolu’da kar yok. Kar yağışının olmaması ile su probleminin artacağını görüyoruz. Melen’den yaklaşık 1 milyon metreküp su geliyor. Oradan su gelmese bitmiştik. Dip suyunun alınmasını tavsiye etmiyorum. Durumumuz Melen’den gelen suya bağlanmış durumda. Büyük barajlarımız kurudu. 158'i üçe bölerseniz 50 günlük su var.