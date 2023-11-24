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İstanbul'da AVM'lere 'Şahane Cuma' akını: Uzun kuyruklar oluştu

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#AVM#Şahane Cuma#Istanbul
İstanbulda AVMlere Şahane Cuma akını: Uzun kuyruklar oluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 11:38

Şahane Cuma adı verilen indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi. Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başlandı.

İstanbulda AVMlere Şahane Cuma akını: Uzun kuyruklar oluştu

İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı. Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü.

İstanbulda AVMlere Şahane Cuma akını: Uzun kuyruklar oluştu

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Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda AVMlere Şahane Cuma akını: Uzun kuyruklar oluştu

 

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#AVM#Şahane Cuma#Istanbul

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