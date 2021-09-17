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İstanbul'da aranan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenlendi

#İstanbul#Operasyon#Aranan Hükümlüler
İstanbulda aranan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adresleri tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Bu arada, polis ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami Kavak'ın, Zeytinburnu'ndaki ikametine geldi.

Ekiplere kapıyı açmayan Kavak, yan binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdivenli aracının yardımıyla çatıdan indirilen Kavak, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin, hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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