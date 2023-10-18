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İstanbul'da aralarında TOMA'nın da bulunduğu 14 araç bir birine girdi: 1 yaralı

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#TOMA#İstanbul#Üsküdar
İstanbulda aralarında TOMAnın da bulunduğu 14 araç bir birine girdi: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 21:27

İstanbul'da Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde TOMA dahil 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar yönünde seyir halinde olan ve freni tutmadığı öne sürülen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) önünde bulunan araca çarparak durabildi. Arkadan bazı araçlarda kaza yapan araçlara çarptı. 11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İstanbulda aralarında TOMAnın da bulunduğu 14 araç bir birine girdi: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde yol ulaşıma kapatıldı.

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İstanbulda aralarında TOMAnın da bulunduğu 14 araç bir birine girdi: 1 yaralı

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. 

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#TOMA#İstanbul#Üsküdar

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