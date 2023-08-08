×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Maltepe#Kavga
İstanbulda akaryakıt istasyonunda satırlı kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 12:40

Maltepe'de akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücülerinden biri istasyonda bulunan markete girerek tezgahtan aldığı satırla aracın camına vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

İstanbulda akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

Taraflardan biri market içerisinde bulunan gıda bölümüne giderek tezgahtan aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu.

İstanbulda akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

İstanbulda akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

İstanbulda akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Maltepe#Kavga

BAKMADAN GEÇME!