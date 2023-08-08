İstanbul'da akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

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Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri market içerisinde bulunan gıda bölümüne giderek tezgahtan aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu.

Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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