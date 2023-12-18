İstanbul’da aday zirvesi

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi dün temayül yoklaması yapıldı. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri yer aldı. Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik özetle şunları söyledi:

İSİM ÖNERDİLER

“Bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Genel Başkanımız, geleneğimiz olan her türlü temayülün gerçekleşmesi, demokratik iradenin tecelli etmesi için mekanizmaların çalıştırılması talimatı verdi. Ortak aklı yürüteceğiz. Arkadaşlarımız hür iradesi ile ilçelerde, büyükşehirlerde hangi adayı görmek istiyorsa önerdikleri isimleri söyleyerek her bir mensubumuzun, ilçe başkanlarımızın iradelerini ortaya koyarak bu süreçlerin yansıtıldığı bir mekanizma yürütülecektir. Siyasi tarzımız siyasi partilere örnek olacak modeldir. Bütün illerimizde temayüller yapıldı. Cumhurbaşkanımız Adana, Ankara İzmir ve bugün İstanbul ile arkadaşlarımıza hür iradelerini yansıtmaları için çağrıda bulundu. Hepsinin görüşlerini kapalı zarflarda ifade ettiği, zarflara parti içinden veya parti dışından alternatif isimleri yazdığı, tam demokratik sürecin işletilmesi şeklinde vatandaşımızın ve teşkilatımızın iradesinin ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir.

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Burada önemli bir husus da şudur, siyasi partiler halkın gündemi ile meşgul olmalıdır. Türkiye’nin en büyük partisi olarak sürekli vatandaşın sesine kulak verdik. Bu mekanizmalar güçlü şekilde çalıştırıldı.

30’U AŞKIN KONUŞMA

Toplantımızın önemli bir boyutu da Sayın Cumhurbaşkanımız oylama bittikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemiştir. Görüşlerini seçimlere dönük olarak net bir şekilde yansıttılar. Aslında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan çalışmalar Türkiye’deki çalışmaların özetidir. 30’dan fazla arkadaşımıza söz vermiştir. Bütün bunlar kayda geçirildi. Bunlar yol gösterici olacaktır. Demokrasi kılcal damarlarına kadar çalıştırılacak. Bugün İstanbul teşkilatımızı dinledik.Büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza attık. İstanbul’umuza hayırlı olsun.”