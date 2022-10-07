Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 99 yıllık gurur

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ali Yerlikaya#Ekrem İmamoğlu
İstanbulda 99 yıllık gurur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Haberin Devamı

Taksim’deki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Şükrü Nail Paşa’nın torunu Nilüfer Gökberk Tapan da katıldı. Vali Yerlikaya, “470 yıl cihan imparatorluğuna başkentlik yapan medeniyetimizin baş tacı İstanbulumuzun işgalden ve esaret zincirinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde sizleri kıvanç ve saygıyla selamlıyorum. İlk sözümüz, son nefesimiz, ekmeğimiz kadar kutsal, yeminimiz kadar vazgeçilmezdir İstanbul. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları Şükrü Nail Paşamızı, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla yâd ediyorum” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İstanbul aziz milletimizin topyekûn verdiği mücadele ile tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir” dedi.

Haberin Devamı

İstanbulda 99 yıllık gurur

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ali Yerlikaya#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller

BAKMADAN GEÇME!

Pragda tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Prag'da tarihi zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

#Recep Tayyip Erdoğan
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller