İstanbul'da 99 yıllık gurur

Haberin Devamı

Taksim’deki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Şükrü Nail Paşa’nın torunu Nilüfer Gökberk Tapan da katıldı. Vali Yerlikaya, “470 yıl cihan imparatorluğuna başkentlik yapan medeniyetimizin baş tacı İstanbulumuzun işgalden ve esaret zincirinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde sizleri kıvanç ve saygıyla selamlıyorum. İlk sözümüz, son nefesimiz, ekmeğimiz kadar kutsal, yeminimiz kadar vazgeçilmezdir İstanbul. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları Şükrü Nail Paşamızı, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla yâd ediyorum” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İstanbul aziz milletimizin topyekûn verdiği mücadele ile tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir” dedi.

Haberin Devamı