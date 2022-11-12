İstanbul’da 70 bin 900 fidan toprakla buluştu

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Bolluca İhsaniye Yolu’nda gerçekleştirilen programa; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunması ile başlayan programda Orman Genel Müdürlüğü’nün tanıtım filmi gösterildi.

Programda, Vali Yerlikaya ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Pir katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.

“İSTANBUL’DA TOPLAM 6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OLARAK 70 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK”

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Yerlikaya konuşmasında, “İstanbul, dünyadaki 131 ülke nüfusundan daha büyük ve 13. büyük metropol. Üzerine bastığımız toprağımız, yaşamın kaynağı olan bu yeryüzü bize emanet. Bizim için yaratılan nimetlerin hiçbiri sonsuz değil, hepsi sınırlı. Peygamberimiz, “Abdest alırken bile suyu israf etmeyin.” diye buyuruyor. Gençler, sizler bizim yaşam kaynağımız, geleceğimizsiniz. Bu ülkeyi gelecekte sizler yöneteceksiniz, daha ileriye taşıyacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 yıl önce 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiği gün, 2019’da İstanbul’umuzda 177 bin ağaç dikildi. 2020 yılında 161 bin, geçen sene 66 bin, bugün ise Beykoz, Şile, Sarıyer, Silivri, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerimizde yani İstanbul’da toplam 6 ilçede eş zamanlı olarak bir günde 70 bin fidan toprakla buluşacak ve geleceğe nefes olacak.” dedi.

“İstanbul’da Son 20 Yılda 58 Milyon Adet Fidanın Dikim İşlerini Gerçekleştirdik”

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İstanbul Orman Bölge Müdürü Pir konuşmasında, “İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda bugün eş zamanlı olarak 6 ayrı lokasyonda erguvan, servi, sahil çamı ve fıstık çamı türünde yaklaşık 70 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız ve sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılına nefes olacağız. Çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın bizlere emanet ettiği Şehr-i İstanbul, dünyanın en yeşil illerinden biri olup yüzde 44’ü ormanlarla kaplıdır. İstanbul’da son 20 yılda 58 milyon adet fidanın dikim işlerini gerçekleştirdik. Amacımız orman varlığını korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre, daha yeşil bir ülke bırakmaktır. Başta Sayın Valim olmak üzere emeği geçen tüm personelimize ve yetkililere teşekkür ediyorum, hepinizin 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin öğrencilerle birlikte fidan dikmeleri ile program sona erdi.