İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.