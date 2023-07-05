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İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu

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#Terör#DEAŞ#DEAŞ Operasyonu
İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 10:41

İstanbul’da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi.

İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu

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#Terör#DEAŞ#DEAŞ Operasyonu

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