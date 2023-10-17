İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı? İBB'den açıklama geldi

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İBB'den yapılan açıklamada, 3 yıl önce Özel Taşımacılık İşletim Sistemi'nin (ÖTİS) uygulamaya konulduğu vurgulandı. Sistem sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların İBB tarafından sübvanse edildiği belirtilirken açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oluşan fark İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerine ödeniyor ve toplu ulaşımın mali yük esnafça değil, İBB tarafından karşılanıyor. ÖTİS ile yolcu maliyetleri İBB tarafından karşılanırken yolculara ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmıyor. İBB'nin maliyet sorumluluğunu üstlenmesi sebebiyle 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu gurupları, diğer tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerinin aldığı karardan etkilenmiyor. Halk otobüslerince ücretsiz taşımaya karşı alınan veya ileride alınacak kararlar İstanbul'da uygulanmıyor."