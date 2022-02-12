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İstanbul'da 578 adrese baskın! 113 şüpheli gözaltında

#Baskın#Operasyon#İstanbul
İstanbulda 578 adrese baskın 113 şüpheli gözaltında

İstanbul'da mahkeme tarafından haklarında verilen cezalar kesinleşen ve firari durumda olan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 578 adrese yapılan baskında 5 yıl ile 27 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 113 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 15 kişinin yakalandığı da öğrenildi.  

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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması için dün sabaha karşı operasyon yaptı. 263 Ekip, 581 polisin katılımıyla daha önceden tespit edilen 578 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda gasp suçundan hakkında 27 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen Serhat M., adam öldürme suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Enis K., adam kaçırmak ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan Enis K.'nın da aralarında bulunduğu 113 hükümlü gözaltına alındı.

Baskında ayrıca mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişinin de yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 113 hükümlü adliyede işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevlerine teslim edildi. 15 şüpheli de arandıkları mahkemelere sevk edildiler.

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İstanbulda 578 adrese baskın 113 şüpheli gözaltında



Polis operasyonunda yakalanan hükümlülerden Serhat M.K.'ya gasptan 27 yıl 7 ay, Kemal K.'ye adam öldürmeden 25 yıl, Enis K.'ya hırsızlıktan 20 yıl 10 ay, Recep S.'ye kişi hürriyetinden yoksun kılmadan 19 yıl 6 ay, Emrah K.'ya hırsızlıktan 16 yıl, İrfan G.'ye hırsızlıktan 13 yıl 7 ay, Namık Ç.'ye kasten yaralamadan 11 yıl 20 gün, Hacı Ç.'ye gasptan 10 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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