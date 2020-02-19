İstanbul’da 5.8’lik depremin ardından hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi

26 Eylül 2019 günü Silivri açıklarında meydana gelen depremde Avcılar’da bir caminin minaresi yıkılmış çok sayıda binada da hasar oluşup risk ortaya çıkmıştı. Kolonlarında hasar olduğu tespit edilen binalar arasında yer alan Gümüpala Zabit Sokak’taki 4 katlı 35 yıllık binada kentsel dönüşüp kapsamında yıkılıp yeniden yapılma kararı alındı. Binanın yıkımı firma tarafından gerçekleştirildi. Daha öncesinde karot örnekleri alınan binanın beton değerinin normal değerlerin en az 15 - 20 puan altında olduğu öğrenildi.



“BU BİNADA EN FAZLA 15-20 TON ARASI DEMİR ÇIKAR”



Yıkım firmasının sahibi Kerem Yılmaz 1999 depremi öncesinde yapılan binaların birçoğunda risk bulunduğunu ve o zamanda bu zamana yönetmeliğinde değiştiğini kaydederek,” Bu arkamızdaki bina ile ilgili örnek verirse burada çıkacağı en fazla 15 ton bilemediniz 20 ton arası demir çıkar bu demir de yasak şu anda. Düz demir bunlar.



Bunların acilen boşaltılıp yeniden yapılması lazım. Şu binadan çıkacak olan 15 -20 ton arası bir demir düşünün yeni bina da hem beton kalitesi değişecek C25’e 30 dediğimiz betonlar olacak. Bu yıktığımız binanın test sonuçları geldi beton kalitesi C5 çıktı. Buraya en az 50 ton demir olması gerekiyor pratikte 50 tonu geçecek durumda. Yeni binalar 7,8 şiddetinde depreme dayanıklı olarak görülüyor.



Bu binaların yıkılma ihtimali yüksek. Biz binaya risk analizi yaptırdık ve gözlemledik kritik katlarda kolon kriş birleşimleri çatlamıştı. İnsanları o yüzden tahliye ettirdik” dedi.



Yıkılan binada dairesi bulunduğu söyleyen Barış Salman isimli vatandaş ise, “Binamız hasarlıydı yapılan kontroller sonrası yıkılması gerektiği söylendi. 35 yıllık binaydı. Biz burası için başvurduk. Biz çoluk çocuğumuz için endişelendiğimiz için başvurmamız gerekiyordu. Yeni yapılan kentsel dönüşüp projesi kapsamında bizde faydalanmak istedik ve faydalandık” diye konuştu.