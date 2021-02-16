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Gündem
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 35 adrese baskın! Özel harekat da katıldı

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İstanbul'da 35 adrese baskın! Özel harekat da katıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 35 farklı adrese 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 5 ilde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi. 

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binaydı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada hassas burunlu narkotik köpeği "Bozo" da kullanıldı. Polis ekipleri aramanın ardından evdeki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbulda 35 adrese baskın Özel harekat da katıldı

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