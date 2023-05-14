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İstanbul'da 30 bin 803 sandıkta oy verme işlemi başladı

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#Secim2023#İstanbul#Oy Verme
İstanbulda 30 bin 803 sandıkta oy verme işlemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 08:29

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, İstanbul'da saat 08.00'de 30 bin 803 sandıkta oy verme işlemi başladı. 98 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaracak il olan İstanbul'da, 11 milyon 350 bin 969 seçmen oy kullanacak.

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Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak üzere sandık başına giderken, İstanbul'da da saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.

14 Mayıs seçimleri için 81 ilde, 191 bin 910 sandık kuruldu. Bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 98 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaracak il olan İstanbul'da ise, 30 bin 803 sandıkta 11 milyon 350 bin 969 seçmen oy verecek.

Tüm yurtta oy verme saat 17.00'de sona erecek.

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#Secim2023#İstanbul#Oy Verme

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