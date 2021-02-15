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Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı için yeni düzenleme

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İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı için yeni düzenleme
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için toplu taşıma kullanımı kısıtlanmıştı. Yüz yüze eğitimin kar tatilinin ardından başlayacak olması ile birlikte bu kısıtlamada yeni bir karar alındı. Yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen ve öğrencilerin bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi.

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.

Kısıtlamadan muaf tutulacaklar belge şartıyla araçlarıyla ya da toplu taşımayla okullara gidebilecekler.

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