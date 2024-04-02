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İstanbul’da 2.3 milyon sandığa gitmedi

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#Istanbul#Seçim#OY
İstanbul’da 2.3 milyon sandığa gitmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

İstanbul İl Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde İstanbul’da bütün sandıkların açıldığını açıkladı.

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İstanbul’da 33 bin 273 sandıkta 8 milyon 970 bin 212 seçmen sandığa giderek oy kullanırken, 2 milyon 354 bin 322 seçmen sandığa gitmedi. İstanbul genelinde kullanılan oylardan 8 milyon 667 bin 510 oy geçerli sayılırken 302 bin 702 oy ise geçersiz sayıldı. CHP’nin tekrar aday gösterdiği İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçmenlerden 4 milyon 432 bin 691’inin oyunu alarak yüzde 51.14 oy oranı ile ikinci kez başkan seçildi. İmamoğlu’nun en yakın rakibi olan AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 431 bin 587 oy alarak yüzde 39.59’da kaldı. İstanbul’da en düşük oyu ise Ocak Partisi’nin adayı Osman Çelik aldı. Çelik’e 669 kişi oy attı ve oy oranı yüzde 0 olarak hesaplandı. Bağımsız adaylar arasında en yüksek oyu 4 bin 747 ile Vedat Taylan Yıldız aldı. Vedat Taylan Yıldız’ın oy oranı yüzde 00.05 olarak hesaplandı.

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#Istanbul#Seçim#OY

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