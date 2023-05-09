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İstanbul'da 14 ilçede uyuşturucu operasyonu: 23 kişi yakalandı

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#İstanbul#Uyuşturucu#Operasyon
İstanbulda 14 ilçede uyuşturucu operasyonu: 23 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 12:26

İstanbul'da 14 ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalarda Çekmeköy, Beyoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 17 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı.

İstanbulda 14 ilçede uyuşturucu operasyonu: 23 kişi yakalandı

Yapılan aramalarda 782 Kilo 600 gram sıvı metamfetamin, 116 kilo 460 gram bonzai, 65 kilo 372 gram kokain, 63 kilo 720 gram kristal metamfetamin, 58 kilo 383 gram esrar, 37 kilo 210 gram marihuana, 25 kilo 967 gram eroin, 18 bin 20 adet captagon, 70 bin 442 adet ectasy ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 15 kişi ise tutuklandı. Son yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlemler sürüyor.

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İstanbulda 14 ilçede uyuşturucu operasyonu: 23 kişi yakalandı

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#İstanbul#Uyuşturucu#Operasyon

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