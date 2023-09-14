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İstanbul'da 10 santimetre kayan bina için tahliye kararı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Arnavutköy#Tahliye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 10:02

Arnavutköy’de 4 katlı bina, yanındaki inşaat çalışması sırasında yaklaşık 10 santimetre kaydı. Bina tahliye edildikten sonra mühürlendi. Tedbir amaçlı inşaat çalışması durdururken, zabıta ekipleri bölgede önlem aldı.

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Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve hafriyat çalışması yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binada yaklaşık 10 santimetre kayma meydana geldi. Kaymayı farkeden binadakiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

İstanbulda 10 santimetre kayan bina için tahliye kararı

Olay yerine gleen ekipler, tedbir amaçlı binayı tahliye ettikten sonra mühürledi. Yanındaki inşaatta çalışmalar ise durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara vatandaşın girişini engellemek için demir bariyerlerle çevreyi kapadı. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

İstanbulda 10 santimetre kayan bina için tahliye kararı

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"TEDBİR AMAÇLI MÜHÜRLENDİ"

Esnaf Mustafa Çakır, “Burada hafriyat alınırken aşağı yukarı 5 yada 6 santimetre açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Daireler de herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor.

İstanbulda 10 santimetre kayan bina için tahliye kararı

Biz açılınca farkettik, şuan da tedbir amaçlı mühürlendi. Belediye kararına göre yıkılıp, yıkılmayacağı belirlenecek şuan tedbir amaçlı mühürlendi" dedi. 

İstanbulda 10 santimetre kayan bina için tahliye kararı

 

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#İstanbul#Arnavutköy#Tahliye

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