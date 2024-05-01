İstanbul’da 1 Mayıs önlemleri

Haberin Devamı

Açıklamaya göre kapatılan yollar ve güzergâhlar şöyle: Taksim’e giden tüm metro hatları, Füniküler hattı, İstiklal Caddesi’ndeki Nostalji Tramvay seferleri, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları, Gayrettepe -İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı, Tramvay hattında Topkapı - Kabataş arası, İDO ve şehir hatlarında Anadolu yakasından Avrupa yakasına Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası ve Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler, Marmaray Sirkeci istasyonu. Dün Taksim’de incelemelerde bulunan Vali Davut Gül, “İstanbul’da 40 tane toplantı ve yürüyüş yapılabilecek yasal meydanımız var. Bunlarla ilgili herhangi bir müracaat olmadı” dedi.