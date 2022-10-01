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İstanbul'a yeni metro hattı: Pendik-Sabiha Gökçen metrosu yarın açılıyor

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#Pendik-Sabiha Gökçen#Metro#İstanbul
İstanbula yeni metro hattı: Pendik-Sabiha Gökçen metrosu yarın açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:42

İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor. Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen metrosu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hattın açılmasıyla birlikte havalimanından Kadıköy'e 45 dakikada ulaşılabileceğini söyledi.

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Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu yarın açılıyor.

İSTANBUL'DA YENİ METRO HATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını ziyaret etti, hatta ilişkin detayları paylaştı.

İstanbula yeni metro hattı: Pendik-Sabiha Gökçen metrosu yarın açılıyor

"Açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu tam 103,3 km’lik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Pendik Tavşantepe’den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğundadır."

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AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İstanbula yeni metro hattı: Pendik-Sabiha Gökçen metrosu yarın açılıyor

"KADIKÖY'DEN SABİHA GÖKÇEN'E 45 DAKİKADA ULAŞILACAK"

Bakan Karaismailoğlu, hattın faaliyete geçmesiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pendik Tavşantepe’ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

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#Pendik-Sabiha Gökçen#Metro#İstanbul

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