İstanbul’a tedavi olmaya gelen kanserli çocuklara yuva

HASTANELERDE ZOR

KAÇUV 21 sene önce kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına daha fazla eğilebilmek için hekimler ve aileler tarafından kurulmuş bir vakıf. Kanserle mücadele eden bir çocuk için hastaneler çok zor alanlar. Biz hastanelerde çocuk dostu mekânlar yaratarak çocukları bu ilaç ve tedavi psikolojisinden çıkarmaya çalışıyoruz. Gönüllüler aracılığıyla kutlamalar, etkinlikler, organizasyonlar yapıyoruz. Pandemi öncesinde 1250 gönüllümüzün aktif çalıştığı ve çocuklarla buluştuğu bir sistemimiz vardı. Şimdiye kadar 5 devlet hastanesine çocuk oyun odası kurduk.

BU UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇ

‘Aile Evleri’ni Pendik ve Cerrahpaşa’ya kurma sebebimiz iki bölgede de İstanbul’un en önemli onkoloji birimlerinin olduğu devlet hastanelerinin olması. Cerrahpaşa’daki evimiz 14 odalı. 2020’de kapılarını açan Pendik aile evi ise 22 odalı. Kanser tedavisi uzun soluklu bir iş. Aileler ve çocuklar en az 1 sene boyunca İstanbul’da kalmak zorunda kalıyor. Bazen bu süre 3-5 yıla kadar uzayabiliyor. Biz bu aile evlerini kurarak çocuğun yalnızlaşmasının önüne geçmek istiyoruz. Bu dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılarda da ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Kanseri atlatan çocuklar dernek faaliyetlerinde yer alıyor. Bu bizim için çok değerli çünkü atlatanlar küçük kardeşlerine bu süreci atlatıp normal hayatlarına nasıl döndüklerinin örneği oluyor.

EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Düşünün, çocuk en az 1-2 yıl tedavi görüyor, tekrar okula dönmesi, arkadaş bulması onun için zorlayıcı olabiliyor. Akranlarından kopmuş oluyor daha küçük sınıflarda eğitime devam etmek zorunda kalıyor. Bunun önüne geçmek için çocuk hastanede tedavi görürken evde eğitim protokolünden yararlanarak okuluna devam etmesini sağlıyoruz. Çocuk derslerini alıyor, notlarını tutuyor ve bir karne alıyor. Eğer başarı ortalamasını tutturabilirse hastaneden çıktığında kaldığı yerden eğitim hayatına devam edebiliyor.