İstanbul'a korona önlemleri: Boğaz’da eğlenceli turlar ve açıkhava konserleri yasaklandı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm Türkiye’de meskenler dışında maske takma zorunluluğu, şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlemeler ile düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere getirilen kısıtlamalarının ardından, İstanbul’da da Boğaz’daki eğlencelere ve açık alanlardaki konserlere 14 Eylül saat 08.00’den itibaren yasak getirildi.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan ve 14 Eylül saat 08.00’den itibaren uygulanmaya başlayacak yeni kısıtlamalar şöyle olacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu’nca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler gezi, spor, eğlence amaçlı gezi yapamayacak. Deniz turizm araçlarında, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklere de izin verilmeyecek. Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem, suç teşkil eden davranışlara da adli işlem başlatılacak.