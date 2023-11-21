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İstanbul'a iyi haber... İşte yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Baraj#Baraj Doluluk Oranları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 14:58

İstanbul’da aralıklarla etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırdı.11 Kasım Cumartesi günü yüzde 16.18 ölçülen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, 21 Kasım Salı günü itibariyle yüzde 23.08 olarak ölçüldü.

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Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 15 seviyelerine kadar gerilemişti. Kasım ayında aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından, barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı.

İstanbula iyi haber... İşte yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum

İSKİ verilerine göre, 11 Kasım Cumartesi günü yüzde 16.18 olarak ölçülen İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı 21 Kasım Salı günü itibariyle yüzde 23.08 olarak ölçüldü. Yağışlarla Ömerli barajı yüzde 45.38, Elmalı barajı yüzde 43.48, Darlık barajı yüzde 37.2, Alibey barajı yüzde 24.03 ve Istrancalar yüzde 22.35 seviyelerinde doluluğa erişti.
İstanbula iyi haber... İşte yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum

 

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BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI 

Ömerli: 45.38 

Elmalı: 43.88 

Darlık: 37.2 

Alibey: 24.03 

Istrancalar: 22.35 

Terkos: 11.41 

Sazlıdere : 7.81 

Büyükçekmece: 7.66 

Kazandere: 6.16 

Papuçdere: 3.25

 

 

 

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#Istanbul#Baraj#Baraj Doluluk Oranları

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