İstanbul’a iki hastane

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklama yapan Erdoğan, devletin her vatandaşa ücretsiz maske dağıtacağını, maske satışının yasak olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır” dedi. Erdoğan, toplanan yardımların da 1.5 milyar lirayı bulduğunu ve 2 milyon 300 bin aileye daha yardım edeceklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle telefonferansla yapılan Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nı, Sancaktepe Havalimanı’nın olduğu kısmı bin odalık hastaneyi yapıyoruz. Süratle buraları bitireceğiz. Ve tamamiyle insanımızın halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi halkın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdiklerini, bunun yanında pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu ise ele aldıklarını ve bu konularda valiliklerin bu süreci çok daha yakından takip edeceklerini söyledi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Valiliklerin, PTT ve e-devlet aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladığını ve devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada şunu da açıkça söyleyeyim, kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Ayrıca evlerinden dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın, 3 adım veya 2 metreden daha yakın mesafede bulunmamalarını istiyoruz. Burada özellikle bu sosyal mesafeye çok çok dikkat etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

TÜRKİYE İYİ YERDEDİR

“Her şehrimizde bulunan İl Hıfzı Sıhha Kurulları ile uygulamaların yürütülmesinden sorumlu İl Pandemi Kurulları, ihtiyaca göre gerekirse ilave tedbirler de geliştirebiliyorlar. Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, cadde, köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için Türkiye’nin her yerinde ‘Vefa Sosyal Destek Grupları’ oluşturduk ki valiliklerimizin kontrolü altındadır. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.

Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak, insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız. Böylece önce virüsün yayılma hızını durdurmak, sonra da geriletmek suretiyle inşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız.

TEST SAYISINDA GÜNLÜK 20 BİNİ GEÇTİK

Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Bu arada yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın alanını ki, bin odalık orada şu anda bir plan, proje çalışması orada devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısmı da yine bin odalık orada da yine bir katlık hastaneye yapıyoruz ki bunları süratle şöyle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.

TÜRKİYE İYİ YERDEDİR

Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerdedir. Devlet en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurumları ve imkânlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da, rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.”

1 MİLYAR 500 MİLYON LİRA YARDIM



‘“Biz bize yeteriz Türkiye’m. Bu sloganla başlattığımız kampanyamız da toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekilmesin. Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccühü bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. İlaveten AK Parti meclis grubu hesabında da toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağda buraya aktarılacaktır. Banka, katılım şirketi veya SMS mesajı vasıtasıyla kampanyaya destek veren her bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza teşekkür ediyorum. İş dünyamızı, sanat ve spor camiamızı, hayırseverlerimizi, destek vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı, sürmekte olan bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.”

Tekalifi Milliye emirlerini de hatırlatan Erdoğan “Görüldüğü gibi ülkemiz bir tehditle karşılaştığında, devlet ve millet el ele vererek tüm imkânlarını seferber etmektedir. Bu gün de yaptığımız işte budur. Devletimiz, milleti ile el ele vererek ülkenin tüm imkânlarını salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da, hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir” dedi.

136 BİN İŞLETMENİN KREDİLERİNE ERTELEME

KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık.

İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacaktır. Kabine toplantımızda ayrıntılı şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclis’in takdirine sunacağız.

TEKALİF-İ MİLLİYE’Yİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Savaşı sırasında Meclis’te kabul edilen ve Atatürk tarafından onaylanan 7 Ağustos 1921’de yayınlanmış 10 maddelik yasayı da konuşmasında hatırlattı:

Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

Her aile bir askeri giydirecek.

Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

Her türlü makineli aracın yüzde 40’ına el konacak.

Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20’sine el konacak.

Sahipsiz bütün mallara el konacak.

Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km’lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.