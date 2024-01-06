İstanbul’a aşık olmak her babayiğidin kârı değil

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 aracın hizmete alınmasıyla ilgili Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende özetle şunları söyledi:

“Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur, bu pisliklerden, bu İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, Allah’ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul’u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden, Türkiye’nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız. Bizim bu şehre olan aşkımız sadece tarihi zenginliğine, fiziki güzelliklerine, manevi derinliğine olan hayranlığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi, milletimiz ve devletimiz için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul’a hizmet etmek için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak, kavramak, hak etmek gerekiyor. İstanbul’a aşık olmak her yiğidin kârı değildir.

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Kendini bu şehrin hadimi değil, hâkimi gibi görenler ne İstanbul’u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz İstanbul’a hâkim olmadık, İstanbul’a hadim olduk. İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere İstanbul’a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. İstanbul’daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi kararlı şekilde devam ettireceğiz.”

İSTANBUL EMNİYETİ HASDAL’A

Erdoğan 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 aracın hizmete alınması töreninde polislerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan İstanbul Emniyeti’nin Hasdal’a taşınacağını da açıkladı.

İLK MOTORLU POLİS ARACININ MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Osmanlı dönemine ait ilk motorlu polis aracının maketini hediye etti.

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