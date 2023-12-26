İstanbul yeni pistle havalanacak... Sabiha Gökçen’de yolcu sayısı ikiye katlanacak

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yetkililer ve davetliler yer aldı.

TURGUT ÖZAL’I ANDI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pistin 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Sene sonunda havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Sektördeki büyüme ve havalimanının gelişim planları çerçevesinde ihtiyaç duyulan ikinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pisti ve mütemmim işlerini tamamladık. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir. Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük eden siyaset ve hizmet adamı 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı rahmetle yad ediyorum.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a havalimanlarını gösteren tablo hediye etti.

ÇUKUROVA HAVALİMANI DA AÇILIYOR

Havacılık sektörümüzü ve hava ulaşımı altyapımızı daha da güçlendirmek için projelerimize yenilerini ekliyoruz. Çukurova bölgesel, Yozgat ve Bayburt ile Gümüşhane havalimanlarının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanı’nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Altyapı çalışmaları biten Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarının üstyapı işlerini de tamamlayarak 2025 yılı içerisinde açılışlarını yapacağız. Artan yolcu ve yük sayıları sebebiyle gündeme aldığımız Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları ise devam ediyor. Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik yatırım çalışmalarımız da hızla sürüyor. Antalya Havalimanımızın 35 milyon yolcu olan mevcut kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkarıyoruz. 2022 yılı Aralık ayında Esenboğa Havalimanımızın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel işbirliği ihalemizi gerçekleştirdik. Esenboğa’ya devletimizin kasasından bir kuruş harcamadan yaklaşık 300 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığında havalimanımızın kapasitesi yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve havalimanımız üçüncü pistine kavuşacaktır.”

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EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR DA İNEBİLECEK

- 2021 yılında 25 milyon, 2022 yılında ise yaklaşık 31 milyon yolcuyu ağırlayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 3 bin metre uzunluğunda tek bir pist bulunuyordu ve pisti geniş gövdeli uçaklar kullanamıyordu. Açılışı yapılan ikinci pist 60 metre genişliğinde ve 3 bin 540 metre oldu. Böylelikle en geniş gövdeli uçakların bile Sabiha Gökçen’i kullanmasının yolu açıldı.

- İkinci pistle birlikte 3 adet paralel taksi yolu, 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron ve 40 uçak kapasiteli 300 bin metrekarelik kargo apronu da açıldı.

- Ayrıca havalimanının tüm altyapısıyla birlikte hava kontrol kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası da son teknoloji ile yenilendi.

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- Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pisti iniş, eski pisti de kalkışlar için kullanılacak. Böylelikle havalimanının kapasitesi iki katına çıkacak.

- TEM Otoyolu’nu D-100 Karayolu’na bağlayan yoldaki tüneller ‘Dağ olmayan yere tünel yaptılar’ diye eleştirilmişti. Tünelin yapım amacı pistin üzerinden geçirilebilmesiydi. Artık o tünelin üzerinden uçaklar geçecek.

Erdoğan açılışın ardından pistin ilk yolcusu olarak uçakla Ankara’ya gitti.

ERDOĞAN’DAN PROVOKASYON UYARILARI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında Kuzey Irak’ta 12 şehit verdiğimiz hain saldırılarla ilgili de şunları söyledi:

“Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk, baskılara, tehditlere, emperyalist güçlerin ülkemizle ilgili yazdığı karanlık senaryolara asla eyvallah etmedik. Darbecisinden vandalına, teröristinden 5. Kol elemanına kadar milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde de aynısını yapacağız. Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Ne Kandil ve Suriye’deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz.

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ARAMIZA NİFAK SOKAMAZLAR

Terörle, ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türkü, Kürdü, Arabı, Alevisi ve sünnisiyle 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti haktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz.

OYUNLARINIZI BİLİYORUZ

Terörle bizi yıldıracaklarını sanan, özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz, fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da Allah’ın izniyle engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, inşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, ömrümüz yettiği sürece nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

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MUHALEFETE: 3-5 OY ALACAĞIZ DİYE...

Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil’deki alçaklara teslim edenlere, üç beş oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için kırk takla atan, kırk farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Bir tanesi Manisa’da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yolgeçen hanı demiyor. 31 Mart’a öyle hazırlanmalıyız ki bunlar kapımıza uğramaya inşallah ne yüzleri, ne gözleri hiçbir şeyi olmaması lazım Vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin İstiklal ve İstikbali için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.