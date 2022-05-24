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İstanbul ve Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

#Istanbul#Tekirdağ#Fuhuş Operasyonu

İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen fuhuş operasyonunda, sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan çete çökertildi. 20 kişi gözaltına alındı.

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Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince “Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme” suçlarıyla ilgili geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Çorlu İlçesinde Twitter, Instagram, Facebook isimli sosyal paylaşım siteleri üzerinden müşteri bularak, 18 adreste 9 yabancı (3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan) 3 Türk Mağdur kadına para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, Ş.Ö, A.K, M.Ö, U.D, G.K, F.S, H.K, F.A. olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul ve Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7,65 çapında tabanca, 6 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 TL, 100 Dolar para, fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, fuhuşta kullanılan cinsel materyaller ele geçirilerek el konuldu.

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlar işlemleri sonrasında sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Fuhuş yapılan evler ile ilgili mühürleme (kapatma) işlemleri başlatılırken, Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ve 12 kadın adliyeye sevk edildi.

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#Istanbul#Tekirdağ#Fuhuş Operasyonu

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