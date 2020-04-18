İstanbul ve Hatay'da ortak operasyon! 85 ton sülfürik asit...

İstanbul Muratbey Gümrüğü'nden Hatay Cilvegözü Gümrüğüne sevkli ve lavabo açıcı taşıdığı belirtilen TIR'ın durumundan şüphelenen gümrük görevlileri Cilvegözü Gümrük Kapısında TIR'ı inceleme altına aldı. Ekiplerin yaptığı analizde ürünlerin lavabo açıcı olmadığı saptandı. Bunun üzerine yapılan detaylı analizde maddenin, uyuşturucu yapımında da kullanılabilen bir ara kimyasal olmakla birlikte bunun dışında gübre sanayinde, boyar madde, patlayıcı, ilaçlama, pil yapımı, metalürji, petrol arıtmada da kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler İstanbul Muratbey Gümrüğü'nde bulunan 2 TIR ile taşınan ürünlerin de olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğünce konuya ilişkin olarak yapılan çalışmada, görev sahalarında bulunan iki TIR'ın da beyan edildiği gibi lavabo açıcı yüklü olmadığı ve sülfürik asit taşıdığı tespit edildi. İki operasyonda toplam 75 ton sülfürik asit ele geçirilirken nakilinde kullanılan TIR'lara da el konuldu. Bu operasyonlardan birkaç gün sonra yine Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda ise, akü yüklü TIR'ın durumundan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri aracı, x-ray taramasına sevk etti. Tarama sonrası yapılan incelemede araçta yüklü bulunan toplam 256 adet akünün içerisinin boşaltıldığı, boş kasaların sülfürik asit ile doldurulduğu tespit edildi. Operasyon neticesinde toplam 256 adet akü kasasında 10 ton ağırlığında sülfürik asit ele geçirildi.

Operasyonlarda toplamda 4 TIR'da ele geçirilen 85 ton ağırlığındaki sülfürik asitin piyasa değerinin yaklaşık 750 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.