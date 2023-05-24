Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul ve Hatay’da DHKP/C operasyonunda 8 şüpheliye gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Hatay#Polis
İstanbul ve Hatay’da DHKP/C operasyonunda 8 şüpheliye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:54

İstanbul ve Hatay’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda haklarında fiziki takip kararı uygulanan ve örgütün Anadolu Yakası, Gazi ve Nurtepe Mahalleleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli tespit edildi. İstanbul’da Pendik , Ümraniye, Şişli, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Avcılar, Sultangazi ve Maltepe olmak üzere 11 ilçede ve Hatay’da operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Hatay’da DHKP/C operasyonunda 8 şüpheliye gözaltı

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Hatay#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser