İstanbul ve Ağrı'da PKK operasyonu: Doğubayazıt Belediyesi eski başkanı Canan Korkmaz gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve PKK / KCK terör örgütüne maddi destek sağladıkları, örgüt mensuplarına milislik yaptıkları ve örgüt adına kırsal alanında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

İstanbul'da 6 ilçede 6 ayrı adres ile Ağrı'da 1 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildi. 5 şüpheli arasında yer alan Doğubayazıt Belediyesi eski Başkanı BDP'li Canan Korkmaz'ın da İstanbul'daki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu süren 5 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.